На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Apple Music вернули профили некоторых российских артистов

В Apple Music вернули профили Газманова, Гагариной и Киркорова
close
Тимур Ханифаев

В американский музыкальный стриминговый сервис Apple Music вернули профили народных артистов России Олега Газманова и Филиппа Киркорова, группы «Любэ», а также ряда других российских артистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в Apple Music вновь появились профили певицы Полины Гагариной и народного артиста РФ Николая Баскова.

Музыкальный сервис ранее ограничил доступ к профилям и дискографии некоторых российских артистов. Это произошло после введения Евросоюзом санкций против них.

Например, в июне 2024 года ЕС наложил санкции на Гагарину и актера Ивана Охлобыстина. До этого ЕС объяснял, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о концерте 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России.

Ранее саксофонист Игорь Бутман заявил, что в Европе сходит на нет культура отмены российского искусства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами