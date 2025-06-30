В Apple Music вернули профили некоторых российских артистов

В американский музыкальный стриминговый сервис Apple Music вернули профили народных артистов России Олега Газманова и Филиппа Киркорова, группы «Любэ», а также ряда других российских артистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в Apple Music вновь появились профили певицы Полины Гагариной и народного артиста РФ Николая Баскова.

Музыкальный сервис ранее ограничил доступ к профилям и дискографии некоторых российских артистов. Это произошло после введения Евросоюзом санкций против них.

Например, в июне 2024 года ЕС наложил санкции на Гагарину и актера Ивана Охлобыстина. До этого ЕС объяснял, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о концерте 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России.

Ранее саксофонист Игорь Бутман заявил, что в Европе сходит на нет культура отмены российского искусства.