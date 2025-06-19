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Игорь Бутман заявил о потере актуальности культуры отмены в Европе

Саксофонист Бутман: в Европе сходит на нет культура отмены российского искусства
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Фото из личного архива

В европейских странах «немножко сходит с повестки дня» культура отмены российского искусства. Об этом заявил ТАСС саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман.

Он отметил, что в Европе есть разные люди и мнения.

«Некоторые относятся к нам как и относились раньше; другие считают, что мы (российские артисты. — «Газета.Ru») пропагандируем наш стиль жизни, который они считают агрессивным. Я с этим не согласен, и, слава богу, больше все-таки понимающих людей, которые знают, что на сегодняшний день музыка, искусство в целом может дать повод для разговора, <...> чтобы найти компромиссы», — сказал музыкант на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема современной культуры отмены в отношении России состоит в том, что на Западе существуют «недружественные элиты», а не «недружественные страны». Таким образом глава государства высказался насчет отношения Российской Федерации к ситуации, когда на Западе отменяют и культуру, и деятелей российской культуры.

Президент добавил, что, в отличие от Запада, Россия никогда не будет отказываться от достижений европейской культуры, несмотря на то, что в современную эпоху существуют проблемы.

Ранее в МИД РФ назвали стратегию поведения во время культуры отмены.

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