Гагарина и Shaman оказались под санкциями ЕС

Европейский Союз (ЕС) наложил санкции на российского певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина. Об этом сообщает ТАСС.

До этого ЕС объяснял, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о концерте 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

«(Гагарина) могла получить значительный доход (для себя) благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях», — заявляли представители ЕС.

В начале мая сообщалось, что Евросоюз может ввести санкции против Стивена Сигала. В прошлом году актер рассказал на пресс-конференции в Самаре о работе над документальным фильмом про события в зоне специальной военной операции (СВО).

Сигал, имеющий русские корни, стал гражданином РФ в 2016 году, а в 2018 году — спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Он назвал себя русофилом и на миллион процентов русским.

Ранее на рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) завели уголовное дело по закону об иноагентах.