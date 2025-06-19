Прилепин заявил о готовности возглавить театр: «Если Родина прикажет»

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин заявил в беседе с ТАСС, что готов возглавить театр современной патриотической драматургии.

«Если Родина прикажет, готов и я, и, главное, мои товарищи, мои друзья, моя команда. Цели все те же — создание пространства, где участники Русской весны и СВО, вернувшиеся с фронта, могут получить первоначальные драматургические и актерские навыки и реализовать себя», — поделился писатель.

Прилепин признался, что хотел бы привлечь к участию артистов и режиссеров, чья патриотическая позиция не нашла должной поддержки. Как отметил писатель, он бы не хотел ставить спектакли исключительно о войне.

«Но служение Отечеству и русскому слову — непререкаемые абсолюты для нас», — уточнил общественный деятель.

19 июня министр культуры РФ Ольга Любимова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что создаваемый в Москве театр современной патриотической драматургии может возглавить писатель Захар Прилепин.

Ранее Игорь Бутман рассказал о развитии детской джазовой среды в рамках ПМЭФ-2025.