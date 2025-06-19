Стало известно, кто может возглавить театр современной патриотической драматургии

Министр культуры РФ Ольга Любимова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что создаваемый в Москве театр современной патриотической драматургии может возглавить писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы будем стараться помочь Захару [Прилепину] и его команде. Мне кажется, что будущее руководство будет за ним», — подчеркнула она.

По словам министра, важно, чтобы главного режиссера нового театра и состав труппы утверждали не чиновники, а деятели искусств.

Решение о создании в Москве театра, ориентированного на продвижение современной патриотической драматургии, было принято президентом РФ Владимиром Путиным в начале мая. Автором инициативы стал Захар Прилепин. Согласно документу на сайте Кремля, ответственными за выполнение поручения назначили мэра Москвы Сергея Собянина, министра культуры Любимову и помощника президента Владимира Мединского. Реализовать проект планируется до 30 ноября 2025 года.

25 марта на заседании Совета по культуре и искусству Путин пообещал Прилепину обсудить с профильными ведомствами идею создания театра для постановки произведений современных российских авторов.

Ранее Захар Прилепин рассказал, на что его вдохновило покушение.