Игорь Бутман рассказал о развитии детской джазовой среды в рамках ПМЭФ-2025

Джазмен и народный артист России Игорь Бутман посетил творческую встречу с талантливыми детьми из музыкальных школ Санкт-Петербурга 19 июня в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны», сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Музыкант рассказал, что подобные мастер-классы необходимо проводить в рамках крупных мероприятий. По словам Бутмана, именно форум предоставляет площадки для реализации и возможность встречаться с разными людьми, развивать искусство и поддерживать инициативу.

«Осуществляется работа с образованием, работа с детьми. Мы готовим будущее поколение, которое должно быть развито во всех направлениях: технических, в искусстве, в культуре. Мы передаем то, что нам передавало поколение: это надо сохранить, улучшить, придумать», — считает джазмен.

По словам Бутмана, Россия знаменита своими успехами, но их необходимо продолжать. Во встречах и общении можно найти что-то новое, обнаружить таланты и передать собственный опыт, уверен артист.

Бутман допустил, что когда-нибудь на знаменитых вечерах ПМЭФ смогут выступить и молодые артисты, если будут любопытными и по-хорошему амбициозными, будут заниматься и учиться.

«ПМЭФ тоже меняется, становится все больше молодежи, как и в бизнесе. Видно, что в индустрии появляются новые интересные лица с собственными идеями. От них зависит все наше будущее. От кого еще?», — сказал артист.

В то же время джазмен отметил, что для развития детской джазовой среды нужно собирать ансамбли, малые составы и биг-бэнды, вовлекать их и давать хороший репертуар. При этом важно предоставлять сольные фрагменты, чтобы музыкант не скучал во время выступления.

Мероприятие прошло в Санкт-Петербургской детской музыкальной школе искусств им. Бортнянского. Во встрече участвовали юные музыканты, воспитанники музыкальных школ Санкт-Петербурга. Мероприятие открыли коллективы, состоящие из воспитанников Санкт-Петербургской детской школы искусств имени И.О. Дунаевского.

В ходе встречи народный артист России Игорь Бутман внимательно прослушал номера и поговорил с начинающими артистами, порекомендовал искать новые краски каждому солисту, даже при исполнении уже знакомых слушателям произведений. Также Бутман вспомнил коллег, с которыми когда-то спорил о ценности джаза и творчестве.

В заключении народный артист России провел джем-сессию и поимпровизировал с детьми.