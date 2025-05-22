На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психотерапевт назвала спасающие от депрессии книги

Психотерапевт Крашкина: книги писателей Карнеги и Кундеры могут вдохновить на изменения в жизни
close
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые книги могут помочь в борьбе с депрессией, но не способны заменить полноценную терапию, рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Спасающие от депрессии издания она перечислила в беседе с РИАМО.

Крашкина прокомментировала замечание журналистки Ксении Собчак о том, что миллениалы и зумеры стали массово скупать книги о ментальном здоровье. Не являясь лечением, по ее словам, книги действительно могут помочь читателям лучше понять свои эмоции и симптомы депрессии, снизить чувство изоляции и тревоги.

«Среди рекомендуемых книг о ментальном здоровье на первом месте «Как перестать беспокоиться и начать жить» (How to Stop Worrying and Start Living) — Дейл Карнеги. Это классическая книга, помогающая людям справляться с тревогами и негативными мыслями», — сказала врач.

На второе место она поставила книгу «Невыносимая легкость бытия» (The Unbearable Lightness of Being) Милана Кундеры — философский роман, который исследует темы любви, жизни и внутреннего конфликта.

Также Крашкина предложила к прочтению издания «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана о влиянии мышления на эмоции и поведение и «В поисках смысла» Виктора Франкла — книгу, основанную на личном опыте пребывания в концлагере.

«Чтение может быть важным инструментом на пути к улучшению психического здоровья, однако важно помнить, что в случае серьезных проблем с ментальным здоровьем, таких как депрессия, необходима консультация квалифицированного специалиста», — констатировала специалист.

Накануне роман Эдуарда Лимонова «Москва майская» вышел в России с зацензуренными строками.

Ранее в Китае вырос интерес к современной российской литературе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами