Психотерапевт назвала спасающие от депрессии книги

Некоторые книги могут помочь в борьбе с депрессией, но не способны заменить полноценную терапию, рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Спасающие от депрессии издания она перечислила в беседе с РИАМО.

Крашкина прокомментировала замечание журналистки Ксении Собчак о том, что миллениалы и зумеры стали массово скупать книги о ментальном здоровье. Не являясь лечением, по ее словам, книги действительно могут помочь читателям лучше понять свои эмоции и симптомы депрессии, снизить чувство изоляции и тревоги.

«Среди рекомендуемых книг о ментальном здоровье на первом месте «Как перестать беспокоиться и начать жить» (How to Stop Worrying and Start Living) — Дейл Карнеги. Это классическая книга, помогающая людям справляться с тревогами и негативными мыслями», — сказала врач.

На второе место она поставила книгу «Невыносимая легкость бытия» (The Unbearable Lightness of Being) Милана Кундеры — философский роман, который исследует темы любви, жизни и внутреннего конфликта.

Также Крашкина предложила к прочтению издания «Думай медленно… решай быстро» Даниэля Канемана о влиянии мышления на эмоции и поведение и «В поисках смысла» Виктора Франкла — книгу, основанную на личном опыте пребывания в концлагере.

«Чтение может быть важным инструментом на пути к улучшению психического здоровья, однако важно помнить, что в случае серьезных проблем с ментальным здоровьем, таких как депрессия, необходима консультация квалифицированного специалиста», — констатировала специалист.

