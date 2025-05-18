В Китае вырос интерес к современной российской литературе

Современные российские писатели становятся все более популярными в КНР, где их произведения переводят на китайский язык и активно читают. Об этом агентству РИА Новости заявил российский издатель Роман Косыгин.

По словам Косыгина, китайские читатели хорошо знакомы с классикой русской литературы, но также проявляют интерес к творчеству современных авторов.

«… мы видим, что (жители Китая – «Газета.Ru») полюбили и современных авторов: Варламова, Водолазкина, Прилепина. Многие другие авторы тоже переводятся на китайский язык», – заявил он в рамках второй Северо-Восточной книжной ярмарки в китайском Чанчуне.

Косыгин отметил, что книги современных российских писателей хорошо продаются в Китае. По его мнению, литература способствует укреплению связей между двумя странами.

Издатель также прокомментировал случаи нарушения авторских прав на произведения российских писателей в Китае, заявив о необходимости проводить тщательный мониторинг рынка.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И назвал русских сильной нацией с блестящей культурой, отметив влияние российской литературы и искусства на развитие мировой цивилизации.

Ранее основатель издательства «Шанс» Му Пин заявил, что интерес россиян к литературе Китая растет.