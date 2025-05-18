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Рэперы Slimus и RASKOL будут судиться

SHOT: рэпер Slimus вырезал партии RASKOL из совместных хитов и попадет под суд
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@slimus/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российские рэперы Slimus (Вадим Мотылев) и RASKOL (Никита Филипьев) намерены судиться из-за решения первого перевыпустить альбом с совместными хитами, из которых были вырезаны все партии второго. Об этом сообщается Telegram-канал SHOT.

По его информации, треки «Вы кто вообще», «Не про лето» и «Тоска-2» из сборника от Slimus, которые вышли в 2013 году, «превратились в коротыши». Slimus оставил себе авторские права на песни. RASKOL ответил на произошедшее иском в суд, потребовав от коллеги 3,1 млн рублей.

В марте Никулинский суд Москвы оштрафовал Мотылева за размещение в открытом доступе шести песен, в которых упоминаются наркотические вещества.

В ноябре прошлого года Никулинский суд Москвы оштрафовал Slimus на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Пропаганду запрещенных веществ нашли в восьми треках исполнителя.

Ранее в Нижнем Новгороде отменили концерт Slimus.

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