Рэперы Slimus и RASKOL будут судиться

SHOT: рэпер Slimus вырезал партии RASKOL из совместных хитов и попадет под суд

Российские рэперы Slimus (Вадим Мотылев) и RASKOL (Никита Филипьев) намерены судиться из-за решения первого перевыпустить альбом с совместными хитами, из которых были вырезаны все партии второго. Об этом сообщается Telegram-канал SHOT.

По его информации, треки «Вы кто вообще», «Не про лето» и «Тоска-2» из сборника от Slimus, которые вышли в 2013 году, «превратились в коротыши». Slimus оставил себе авторские права на песни. RASKOL ответил на произошедшее иском в суд, потребовав от коллеги 3,1 млн рублей.

В марте Никулинский суд Москвы оштрафовал Мотылева за размещение в открытом доступе шести песен, в которых упоминаются наркотические вещества.

В ноябре прошлого года Никулинский суд Москвы оштрафовал Slimus на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Пропаганду запрещенных веществ нашли в восьми треках исполнителя.

Ранее в Нижнем Новгороде отменили концерт Slimus.