Экс-участника группы Centr оштрафовали за упоминание наркотиков в шести песнях

Суд в Москве оштрафовал рэпера Slimus за упоминание наркотиков в шести песнях

Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Вадима Мотылева, известного под псевдонимом Slimus, за размещение в открытом доступе шести песен, в которых упоминаются наркотические вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Из документов следует, что речь идет о песнях «Банки», «В грибах», «Наши везде», «Школа», «В бронежилете — другая версия» и «Нормально». В них, по данным суда, содержится информация о преимуществе отдельных видов наркотических средств и их положительная оценка.

Рэпера обвинили в пропаганде наркотических и психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, в интернете. Для анализа песен была проведена лингвистическая экспертиза, отметили в суде.

В ноябре прошлого года Никулинский суд Москвы оштрафовал Slimus на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в интернете. По итогам судебного разбирательства Мотылева признали виновным в нарушении статьи 6.13 КоАП. Сам рэпер не явился на заседание, его интересы представлял адвокат.

Ранее суд оштрафовал за пропаганду наркотиков блогера Косенко, бросившего ребенка в сугроб.