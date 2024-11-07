Бывшего участника группы Centr оштрафовали из-за восьми песен

Никулинский суд Москвы оштрафовал российского рэпера Slimus (Вадима Мотылева) на 50 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

7 ноября состоялось заседание по делу бывшего участника группы Centr при участии управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве. По итогам судебного разбирательства Мотылева признали виновным в нарушении статьи 6.13 КоАП. Сам рэпер не явился на заседание, его интересы представлял адвокат.

По данным канала, пропаганду наркотиков нашли в восьми треках Slimus: «Банки», «В грибах», «Дым густой», «Школа», «Наша версия», «В бронежилете», «Нормально» и «Наши везде», которые были опубликованы во «ВКонтакте» и на «Яндекс Музыке».

Правоохранительные органы заинтересовались творчеством музыканта после того, как глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратура провести проверку в отношении Мотылева. Тогда общественница обвиняла рэпера не только в пропаганде наркотиков, но и отмечала, что тот выступал против СВО и действующей власти.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд оставил Валерию и Артема Чекалиных под домашним арестом до 26 ноября.