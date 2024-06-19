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В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus после обращения Мизулиной

В Нижнем Новгороде отменили концерт осудившего СВО рэпера Slimus

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@slimus/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus (Слим), который должен был состояться 22 июня. Об этом сообщает News NN.

13 июня глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в МВД РФ и Генеральную прокуратуру из-за выступления рэпера Slimus (Слима) в Екатеринбурге.

«Интересное дело. Рэпер Slimus, который выступал против СВО и нашего президента, вернулся в Россию и собирается дать на днях концерт в Екатеринбурге [там концерт перенесли]. Узнала об этом от возмущенных местных жителей. Посмотрели на его «творчество», а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Вскоре к Мизулиной присоединилось движение «Ветераны России». Сам бывший участник группы Centr заявил «Газете.Ru», что в отношении его песен проводится лингвистическая экспертиза, из-за которой ему пришлось перенести концерт в Екатеринбурге 15 июня. По словам Slimus, он давно не упоминает наркотики в текстах. Он также пообещал отказаться от исполнения треков, в которых будут найдены нарушения.

Ранее рэпер Slimus назвал дешевым самопиаром просьбы проверить его треки на пропаганду наркотиков.

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