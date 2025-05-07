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Этнографический музей открыл выставку к 80-летию Победы

В Санкт-Петербурге открылась выставка-акция «Музейный полк»
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Выставка-акция «Музейный полк» стартовала в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Выставка приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках выставят около 150 портретов людей, спасавших культурное наследие в годы войны. Местные жители и гости северной столицы смогут посетить мероприятие до 11 мая.

Посетители смогут увидеть фотопортреты сотрудников музея военного времени и фронтовиков, пришедших на работу в музей после войны.

«Сохранение музеев в период Великой Отечественной войны имело огромное значение как для защиты культурного наследия, так и для поддержания морального духа народа. Музеи хранили артефакты, отражающие историю и культуру народов СССР. Их уничтожение могло бы стать ударом по национальной памяти», — заявил директор Бердянского историко-краеведческого и художественного музеев Павел Мусенко.

6 мая в Москве состоялось открытие выставки «Путь к Победе». Посетители музея смогут посмотреть на ценные артефакты, связанные с Великой Отечественной войной и ее участниками: личные вещи бойцов, томик Пушкина, пробитый осколком немецкого снаряда.

Ранее сообщалось, что к 120-летию Михаила Шолохова покажут выставку в Музее Победы.

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