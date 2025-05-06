К 120-летию Михаила Шолохова покажут выставку в Музее Победы

Выставка «Он сражался за Родину» о Шолохове откроется 20 мая в Музее Победы

Выставка «Он сражался за Родину» стартует с 20 мая по 20 июля в Музее Победы в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

Экспозиция будет посвящена творчеству советского писателя Михаила Александровича Шолохова в годы Великой Отечественной войны и приурочена к его 120-летию. Она раскроет малоизвестные страницы биографии писателя-фронтовика, а также подробно расскажет о его военной прозе и публицистике.

«В центре внимания — отражение войны в произведениях Михаила Шолохова: от очерков и рассказов, вдохновлявших солдат на подвиги, до монументального романа «Они сражались за Родину», ставшего летописью героизма советского народа», — сказано в пресс-релизе.

Посетителям покажут более 50 экспонатов, в том числе военную форму и снаряжение писателя, личные документы и фронтовые заметки и прочее. Создатели отмечают, что одним из ключевых экспонатов выставки станет книга «Они сражались за Родину», пробитая осколком немецкой мины и найденная в вещмешке одного из солдатов.

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