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100 музеев России приняли участие в создании выставки к 80-летию Победы

В Москве открылась выставка «Путь к Победе»
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Москве состоялось открытие выставки «Путь к Победе». Об этом сообщил ТАСС гендиректор Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник.

Школьник отметил, что в организации мероприятия поучаствовало около 100 российских музеев. Директор назвал выставку центральной и главной экспозицией, приуроченной к 80-летию Победы. Посетители музея смогут посмотреть на ценные артефакты, связанные с Великой Отечественной войной и ее участниками – личные вещи бойцов; томик Пушкина, пробитый осколком немецкого снаряда.

«Все эти предметы имеют свои трогательные истории», — отметил директор музея.

На экспозиции покажут материалы из фондов Росархива и РВИО, а также представлены раритеты агентства ТАСС. К примеру, посетители смогут посмотреть на работы военного фотокорреспондента ТАСС Марка Редькина, который прошел путь от Москвы до Берлина.

Также на выставке представят «ожившие» диорамы с изображениями и роликами Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина.

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