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Поклонники собрали $13 тыс. на лечение циркача Валенсии

На лечение артиста Чачи Валенсии, которым выстрелили из пушки, собрали $13 тысяч
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Shutterstock

В марте c профессиональным человеком-ядром Чачи Валенсией произошел несчастный случай, на лечение ему поклонники собрали $13 тысяч. Об этом пишет «Лента.ру».

Известно, что во время выступления в США пушка не попала в цель и мужчина упал на землю, артист сломал ребра. Он несколько недель провел в больнице.

После этого инцидента поклонники представлений с его участием стали собирать деньги на помощь пострадавшему артисту.

В начале марта в передвижном цирке «Скиф» в Нефтегорске рухнули трибуны. Вместе с трибуной упали 20 человек с высоты трех метров. Пострадали восемь человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее работник цирка лишился руки из-за нападения тигра на выступлении.

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