Поклонники собрали $13 тыс. на лечение циркача Валенсии

В марте c профессиональным человеком-ядром Чачи Валенсией произошел несчастный случай, на лечение ему поклонники собрали $13 тысяч. Об этом пишет «Лента.ру».
Известно, что во время выступления в США пушка не попала в цель и мужчина упал на землю, артист сломал ребра. Он несколько недель провел в больнице.
После этого инцидента поклонники представлений с его участием стали собирать деньги на помощь пострадавшему артисту.
В начале марта в передвижном цирке «Скиф» в Нефтегорске рухнули трибуны. Вместе с трибуной упали 20 человек с высоты трех метров. Пострадали восемь человек.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ранее работник цирка лишился руки из-за нападения тигра на выступлении.