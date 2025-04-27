Поклонники собрали $13 тыс. на лечение циркача Валенсии

На лечение артиста Чачи Валенсии, которым выстрелили из пушки, собрали $13 тысяч

В марте c профессиональным человеком-ядром Чачи Валенсией произошел несчастный случай, на лечение ему поклонники собрали $13 тысяч. Об этом пишет «Лента.ру».

Известно, что во время выступления в США пушка не попала в цель и мужчина упал на землю, артист сломал ребра. Он несколько недель провел в больнице.

После этого инцидента поклонники представлений с его участием стали собирать деньги на помощь пострадавшему артисту.

В начале марта в передвижном цирке «Скиф» в Нефтегорске рухнули трибуны. Вместе с трибуной упали 20 человек с высоты трех метров. Пострадали восемь человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее работник цирка лишился руки из-за нападения тигра на выступлении.