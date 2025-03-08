В Самарской области увеличилось число пострадавших в цирке

Минздрав Самарской области: при обрушении в цирке пострадали восемь человек

При обрушении сидений в цирке в Нефтегорске Самарской области пострадали восемь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

«На месте (обрушения. — «Газета.Ru») работала фельдшерская бригада скорой помощи, пострадали восемь человек. В приемное отделение лечебного учреждения доставлены три человека, самостоятельно обратились пять. Предварительно, травмы пострадавших — легкой степени тяжести», — поделилась собеседница агентства.

Отмечается, что в цирке шапито на улице Нефтяников обрушились сиденья. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщал Telegram-канал SHOT, перед первым из трех запланированных шоу трибуны с седьмого по восьмой ряд не выдержали нагрузки и рухнули.

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