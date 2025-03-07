Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В цирке под Самарой рухнули трибуны с людьми

«112»: в цирке под Самарой рухнули трибуны, два человека пострадали

В передвижном цирке «Скиф» в Нефтегорске рухнули трибуны, из-за чего пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Шапито приехало в Нефтегорск. На выступление пришли 350 зрителей и все шло хорошо, пока одна из трибун не рухнула», — говорится в публикации.

По данным источника, вместе с трибуной упали 20 человек с высоты трех метров. В результате произошедшего два человека получили травмы. Представление было остановлено. Обстоятельства произошедшего находятся на уточнении.

Позднее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что пятеро человек, в том числе трое детей, получили травмы при обрушении зрительских сидений в передвижном цирке.

Другой инцидент в цирке произошел 14 июля. В Ростове-на-Дону один из артистов цирка Демидовых сорвался с высоты во время выполнения номера. Он передвигался по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями. Позже мужчина потерял равновесие и упал. Как сообщили в управлении СК по Ростовской области, после инцидента акробат был доставлен в больницу, спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в уральском городе запретили праздники с аниматорами в детских садах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами