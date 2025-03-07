В цирке под Самарой рухнули трибуны с людьми

«112»: в цирке под Самарой рухнули трибуны, два человека пострадали

В передвижном цирке «Скиф» в Нефтегорске рухнули трибуны, из-за чего пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Шапито приехало в Нефтегорск. На выступление пришли 350 зрителей и все шло хорошо, пока одна из трибун не рухнула», — говорится в публикации.

По данным источника, вместе с трибуной упали 20 человек с высоты трех метров. В результате произошедшего два человека получили травмы. Представление было остановлено. Обстоятельства произошедшего находятся на уточнении.

Позднее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что пятеро человек, в том числе трое детей, получили травмы при обрушении зрительских сидений в передвижном цирке.

Другой инцидент в цирке произошел 14 июля. В Ростове-на-Дону один из артистов цирка Демидовых сорвался с высоты во время выполнения номера. Он передвигался по тросу, натянутому между двумя цирковыми башнями. Позже мужчина потерял равновесие и упал. Как сообщили в управлении СК по Ростовской области, после инцидента акробат был доставлен в больницу, спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в уральском городе запретили праздники с аниматорами в детских садах.