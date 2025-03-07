Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После обрушения трибун цирка в Нефтегорске завели уголовное дело

СК завел уголовное дело после обрушения трибун цирка в Нефтегорске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения трибун в передвижном цирке в Нефтегорске Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По данным Telegram-канала SHOT, при обрушении трибун в цирке «Скиф» в Самарской области пострадало около 10 человек. Перед первым из трех запланированных шоу трибуны с седьмого по восьмой ряд не выдержали нагрузки и рухнули. Зрители, занявшие места, услышали треск, после чего конструкции обвалились с высоты около трех метров. По словам очевидцев, дети кричали от испуга, а у пострадавших зафиксированы подозрения на переломы и сотрясения мозга.

Ранее в Ростове-на-Дону один из артистов цирка Демидовых сорвался с высоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами