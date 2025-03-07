После обрушения трибун цирка в Нефтегорске завели уголовное дело

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обрушения трибун в передвижном цирке в Нефтегорске Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По данным Telegram-канала SHOT, при обрушении трибун в цирке «Скиф» в Самарской области пострадало около 10 человек. Перед первым из трех запланированных шоу трибуны с седьмого по восьмой ряд не выдержали нагрузки и рухнули. Зрители, занявшие места, услышали треск, после чего конструкции обвалились с высоты около трех метров. По словам очевидцев, дети кричали от испуга, а у пострадавших зафиксированы подозрения на переломы и сотрясения мозга.

Ранее в Ростове-на-Дону один из артистов цирка Демидовых сорвался с высоты.