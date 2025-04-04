Работник цирка лишился руки из-за нападения тигра на выступлении

В Египте тигр напал на сотрудника цирка во время представления

В Египте сотрудник цирка пострадал во время выступления с тиграми. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в населенном пункте Танте, который расположен недалеко от Каира. На кадрах с места инцидента заметно, что арену отгородили от зрителей с помощью клетки.

В какой-то момент один из сотрудников просунул руку через клетку, и один из тигров схватил его за конечность. Тем временем зрители стали кричать, удивляясь агрессии животного.

При этом несколько сотрудников били хищника палками, но, несмотря на боль, он продолжал проявлять жестокость к человеку. Сам работник пытался вырваться, но сделать это не смог.

В какой-то момент животное отпустило руку, и пострадавшего госпитализировали. Хирурги четыре часа пытались спасти руку пострадавшего, но из-за того, что травма была слишком тяжелой, конечность ампутировали.

После нападения тигра отстранили от выступлений, его отправили в Каир для переподготовки.

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