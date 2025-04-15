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У рэпера Lil Nas X парализовало половину лица

Рэпер Lil Nas X сообщил, что у него парализована половина лица
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lilnasx/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Lil Nas X (настоящее имя — Монтеро Ламар Хилл) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео из больницы.

Lil Nas X показал, что у него парализовало половину лица. Он не поделился подробностями своего состояния здоровья. В ролике артист шокирован тем, что с ним произошло. Певец попросил не переживать за его состояние. Он заявил, что с ним все в порядке.

«Что это такое? Я даже смеяться не могу. Что за фигня?» — поделился певец.

Lil Nas X известен по клипу «Montero (Call Me By Your Name)», в котором он спустился в ад через шест для стриптиза и станцевал перед Сатаной. После этого музыкант столкнулся со шквалом негатива со стороны религиозных групп.

В январе Lil Nas X заявил в социальных сетях, что поступил в христианский Университет Либерти в Вирджинии на факультет со специализацией «Христианское лидерство» и «Библеистика».

Представитель учебного заведения заявил, что Университет Либерти не отправлял письмо о зачислении Монтеро Хилла. Также у них нет записей о том, что Монтеро Хилл подавал документы.

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