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Стало известно, что Паша Техник материально поддерживал бойцов СВО

Mash: в 2024 году Паша Техник перевел около 700 тысяч рублей военным ВС России
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techniquepashaa84/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) оказывал материальную поддержку российским военным, принимающим участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на информацию, полученную от представителей самих бойцов.

По данным канала, в 2024 году Паша Техник, рэперы Metox и Марк направили подразделениям Вооруженных сил России порядка 1 млн рублей. Из них около 700 тысяч рублей перевел Ивлев. Средства получили 106-я Тульская дивизия ВДВ и 1182-й артиллерийский полк.

В публикации отмечается, что родные Паши Техника нашли в его личных вещах грамоту с благодарностью от военных.

В конце марта Паша Техник во время пребывания в Таиланде был введен в искусственную кому. Результаты токсикологического анализа не выявили присутствия наркотиков в организме. Врачи диагностировали полиорганную недостаточность и гемодинамическую нестабильность, с почти полным поражением легких.

4 апреля рэпера не стало. Ему было 40 лет. Прощание с исполнителем состоялось 11 апреля.

Ранее фанатов Паши Техника назвали хамами.

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