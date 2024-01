Автор клипа о Сатане Lil Nas X заявил о поступлении в христианский университет

Рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл), известный по клипу о Сатане «Montero (Call Me By Your Name)», заявил в социальных сетях, что поступил в христианский Университет Либерти в Вирджинии на факультет со специализацией «Христианское лидерство» и «Библеистика». Как сообщает TMZ, в университете о 24-летнем рэпере не слышали.

Фейковое письмо о зачислении Хилл опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Подтверждаем, что Университет Либерти не отправлял письмо о зачислении Монтеро Хилла, опубликованное в социальных сетях, у нас также нет записей о том, что Монтеро Хилл подавал документы в университет», — сказал представитель учебного заведения, добавив, что в университете рады всем.

Издание предположило, что публикация Lil Nas X является частью кампании по продвижению его нового «христианского» сингла «J Christ».

В 2021 году Lil Nas X выпустил скандальный клип на хит «Montero», в котором он спустился в ад через шест для стриптиза и станцевал перед Сатаной. После этого музыкант столкнулся со шквалом негатива со стороны религиозных групп.

Недавно Lil Nas X заказал пиццу протестующим против его концерта.

Ранее критик Сергей Соседов рассказал, когда в России появится новый Киркоров.