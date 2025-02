Билли Джоэл швырнул микрофон и рухнул на сцене

Global Look Press

Американский певец Билли Джоэл рухнул на сцене, оступившись во время концерта. Об этом сообщает Daily Mail.

75-летний певец выступал на курорте «Mohegan Sun» в Стэмфорде (штат Коннектикут, США) и потерял равновесие во время исполнения песни «It's Still Rock and Roll to Me», упав на спину. Это произошло после того, как Джоэл отбросил микрофон — стойку, по наблюдениям зрителей, он использовал как трость.

Музыканту помогла подняться его группа, он довел шоу до конца и спел еще одну песню для своих поклонников.

«Он выглядел хрупким и ковылял по сцене. Я действительно очень беспокоился о нем на протяжении всего концерта», — делится один из пользователей соцсетей.

Музыкальная карьера Билли Джоэла началась в середине 1960-х годов. В 1987 году Джоэл по приглашению министерства культуры СССР и дал серию концертов в Советском союзе — он стал первым зарубежным исполнителем, отправившимся в стадионный тур по стране. Музыкант хотел развеять мифы о коммунистах для западных поклонников. После он называл российский тур одной из высших точек в своей карьере.

В начале февраля музыкант, экс-супруг актрисы Памелы Андерсон Кид Рок наорал со сцены на зрителей, не поддержавших его.

Ранее Арми Хаммер объяснил, зачем назвал себя каннибалом.