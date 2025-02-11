Экс-супруг Памелы Андерсон наорал со сцены на зрителей

Музыкант Кид Рок сорвался на зрителей, отказавшихся хлопать на его концерте

Музыкант, экс-супруг актрисы Памелы Андерсон Кид Рок наорал со сцены на зрителей, не поддержавших его. Об этом пишет Page Six.

54-летний музыкант появился в баре JBJ's Nashville в Теннесси (США), принадлежащем Джону Бон Джови, на праздновании дня рождения клавишника группы Bon Jovi Дэвида Брайана.

Кид Рок вышел на сцену, чтобы присоединиться к Брайану, его встретили аплодисментами. Примерно через минуту после начала исполнения хита группы «Creedence Clearwater Revival» 1969 года «Proud Mary» вместе с вокалисткой Рок начал хлопать в ладоши в такт музыке и призвал толпу сделать то же самое.

«Нет, черт с ними! К черту их! Если вы не будете аплодировать, мы не будем петь!» — заявил он.

Аплодисменты, последовавшие за этим, были короткими, и Кид Рок снова остановил представление.

«Знаете что? К черту вас всех. Не будете хлопать? Я ухожу!» — крикнул он и покинул сцену.

В 2024 году Кид Рок достал пистолет во время интервью. Журналист Дэвид Пейзнер посетил Кид Рока у него дома в рамках подготовки статьи о поддержке музыкантом кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам интервьюера, в начале разговора артист пил белое вино, потом перешел на виски и быстро напился.

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