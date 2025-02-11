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Арми Хаммер объяснил, зачем назвал себя каннибалом

Актер Арми Хаммер на фоне обвинений в каннибализме уточнил, что не ел людей
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Global Look Press

Актер Арми Хаммер на подкасте The Louis Theroux опроверг обвинения в каннибализме и заявил, что его слова были вырваны из контекста.

В 2021 году Хаммер оказался в центре скандала после того, как в сети опубликовали сообщения с подробным описанием его сексуальных желаний и фетишей. Он также отправлял своей избраннице письмо с текстом: «Я на 100% каннибал».

«Это был забавный разговор между двумя людьми, которые шутили и подталкивали друг друга. <…> Иногда, когда вы встречаетесь или занимаетесь сексом с человеком, то становитесь провокатором», — пояснил Хаммер.

По словам актера, алкоголь или наркотики усугубляют подобное состояние, позволяя человеку «взъерошить перья и раздвинуть границы».

«У меня никогда не было намерения отрезать или съесть что-то у кого-нибудь. Нет», — уточнил Хаммер.

В 2021 году актера обвинили в сексуализированном насилии сразу несколько девушек. Одна из них назвала актера каннибалом. Сам Хаммер позднее опровергал истории о каннибализме, но признавал, что прибегал к эмоциональному насилию над своими партнершами. Летом 2023 года с актера сняли обвинения.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт освистали на Супербоуле.

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