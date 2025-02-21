Актера «Дурнушки» арестовали за драку с женщиной в баре

Актера Эрика Мэбиаса, известного по сериалу «Дурнушка», арестовали после драки в баре с двумя женщинами. Об этом пишет TMZ.

Согласно информации таблоида, Мэбиаса обвиняют в нападении на женщину и сопротивлении сотрудникам полиции при задержании. Сейчас артист ожидает суда.

Инцидент, утверждает TMZ, произошел утром 20 февраля в одном из баров города Юли, штат Флорида. Мэбиас находился в заведении со своей спутницей, которая вела себя «несносно». Оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В какой-то момент у подруги актера случился конфликт с одной из посетительниц бара. В результате Мэбиас толкнул свою спутницу, а другую женщину повалил на землю и стал дергать ее за волосы. Согласно отчету полиции, он «фактически вырвал волосы» с головы женщины.

Недавно сообщалось, что адвокаты Пи Дидди (он же — Шон Комбс) требуют снять с рэпера обвинения в перевозке людей с целью сексуальной эксплуатации. Защита Комбса считает, что «ничего подобного не было». Они уличили федеральных прокуроров в проявлении «расовой неприязни».

Ранее сообщалось, что Канье Уэст думает об обвинениях в сексуальных домогательствах.