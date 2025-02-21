Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актера «Дурнушки» арестовали за драку с женщиной в баре

TMZ: актер «Дурнушки» Эрик Мэбиас арестован за нападение на женщину
close
Nassau County Sheriff's Department

Актера Эрика Мэбиаса, известного по сериалу «Дурнушка», арестовали после драки в баре с двумя женщинами. Об этом пишет TMZ.

Согласно информации таблоида, Мэбиаса обвиняют в нападении на женщину и сопротивлении сотрудникам полиции при задержании. Сейчас артист ожидает суда.

Инцидент, утверждает TMZ, произошел утром 20 февраля в одном из баров города Юли, штат Флорида. Мэбиас находился в заведении со своей спутницей, которая вела себя «несносно». Оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В какой-то момент у подруги актера случился конфликт с одной из посетительниц бара. В результате Мэбиас толкнул свою спутницу, а другую женщину повалил на землю и стал дергать ее за волосы. Согласно отчету полиции, он «фактически вырвал волосы» с головы женщины.

Недавно сообщалось, что адвокаты Пи Дидди (он же — Шон Комбс) требуют снять с рэпера обвинения в перевозке людей с целью сексуальной эксплуатации. Защита Комбса считает, что «ничего подобного не было». Они уличили федеральных прокуроров в проявлении «расовой неприязни».

Ранее сообщалось, что Канье Уэст думает об обвинениях в сексуальных домогательствах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами