Канье Уэст об обвинениях в сексуальных домогательствах: «От нее плохо пахнет»

Рэпер Канье Уэст заявил, что никогда не занимался сексом с бывшей помощницей

Американский рэпер Канье Уэст впервые отреагировал на судебный иск, который против него подала бывшая помощница. Об этом сообщает The Mirror US.

В октябре 2024 года экс-ассистентка Уэста Лорен Пишотта обвинила рэпера в том, что он «накачал» ее наркотиками и изнасиловал вместе с Пи Дидди.

«Вы знаете, почему я никогда не занимался сексом с Лорен Пишоттой? Потому что от нее плохо пахнет», — заявил рэпер, тем самым опровергнув обвинения.

Уэст также посоветовал бывшей помощнице заморозить свои яйцеклетки. В следующем посте рэпер обратился ко всем, кто «попробует вымогать у него деньги». Он уверил, что эти люди останутся без денег раньше него.

В начале 2025 года американский рэпер оказался в центре сразу нескольких скандалов. Музыкант успел объявить о своем заболевании аутизмом и, обращаясь к темнокожим людям, назвал рабство «выбором». Позже артист опубликовал в своем аккаунте на платформе X около 20 постов со словами «Все белые люди — расисты», «Я люблю Гитлера» и другими. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Канаде изменили текст гимна из-за слов Трампа о 51-м штате.