Продажи книг Нила Геймана в России упали после секс-скандала

Продажи книг британского писателя Нила Геймана в России упали после секс-скандала, развернувшегося вокруг автора. Об этом пишут «Известия».

После начала спецоперации на Украине Гейман отказался сотрудничать с российскими издательствами — АСТ и «Азбукой», входящими в группу «Эксмо-АСТ». Однако его книги еще продаются в российских магазинах в рамках действующих контрактов, а последняя крупная работа Геймана вышла в 2017 году.

В пресс-службе федеральной сети магазинов «Читай-город» изданию рассказали, что самой популярной книгой Геймана в стране остается детская повесть «Коралина», написанная в 2002 году и опубликованная на русском языке в 2005 году. По итогам 2024 года «Коралина» заняла 25-е место в общем топ-100 продаж сети и третье место в детском рейтинге.

Однако в январе 2025 года «Читай-город» зафиксировал падение продаж книг Геймана на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

С июля 2024 года как минимум восемь женщин обвинили Геймана в сексуальном насилии в подкасте Tortoise. Они утверждают, что писатель их сексуально домогался, принуждал и совершал насилие в их отношении. Писатель настаивал на том, что все было по взаимному согласию. Все эпизоды произошли, когда Гейман жил в США, Британии и Новой Зеландии. Пять из потенциальных пострадавших были его фанатками, двое работали на него, а бывшую няню его сына Скарлетт Павлович наняла жена писателя Аманда Палмер. Литератор обвинения отвергал.

13 января журнал New York Magazine опубликовал статью журналистки Лилы Шапиро под названием There Is No Safe Word («Не существует безопасного слова»). В нем восемь женщин подробно рассказали о сексуализированном насилии и домогательствах со стороны Геймана.

4 февраля 2025 года Скарлетт Павлович обратилась в суд с иском против писателя.

