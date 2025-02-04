Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-няня сына Геймана подала на писателя в суд, обвинив его в торговле людьми

Обвинившая Геймана в изнасилованиях экс-няня Павлович подала иск в суд
close
Rebecca Cabage/Invision/AP

Работавшая няней в доме британского писателя Нила Геймана Скарлетт Павлович обратилась в суд с иском против него, пишет The Vulture.

«В понедельник (3 февраля. — «Газета.Ru») Скарлетт Павлович подала иск в федеральный суд против писателя Нила Геймана по обвинению в торговле людьми», — говорится в материале.

Согласно статье, Павлович также обвиняет автора серии комиксов «Песочный человек» и романа «Американские боги» в сексуальном насилии, изнасиловании и принуждении. Бывшая няня подала иск и против жены Геймана, писательницы и музыканта Аманды Палмер за то, что та их познакомила и не предупредила о его неподобающем поведении.

Издание сообщает, что Павлович была поклонницей Палмер и познакомилась с ней в 2020 году в Окленде в возрасте 22 лет. Женщины подружились, супруга Геймана периодически просила ее посидеть с сыном и в итоге предложила ей работу няни с проживанием. Павлович, которая отдалилась от своей семьи и была бездомной, согласилась. В иске утверждается, что Палмер специально наняла Павлович, намереваясь воспользоваться ее услугами бесплатно.

«По сути, она была экономической заложницей Палмер и Геймана», — отмечается в судебных документах. Там утверждается, что поведение Геймана «было направлено на принуждение Скарлетт к сексуальным услугам и бесплатному уходу за детьми». Кроме того, пара не рассчитывалась с Павлович в течение многих месяцев после окончания трудовых отношений. Согласно иску, Павлович имеет право на возмещение ущерба в размере, который определит суд, и составит не меньше $1 млн.

С июля 2024 года как минимум восемь женщин обвинили Геймана в сексуальном насилии. Они утверждают, что писатель их сексуально домогался, принуждал и совершал насилие в их отношении. Писатель настаивал на том, что все было по взаимному согласию. Все эпизоды произошли, когда Гейман жил в США, Британии и Новой Зеландии. Пять из потенциальных пострадавших были его фанатками, двое работали на него, а бывшую няню его сына Скарлетт Павлович наняла жена писателя.

Ранее Кейт Бекинсейл рассказала о домогательствах во время массажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами