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Кейт Бекинсейл обвинила целителя в сексуальных домогательствах

Актриса Бекинсейл заявила, что целитель домогался до нее во время массажа

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Laura Villani/Reuters

Актриса Кейт Бекинсейл обвинила самоназванного целителя Ника Абрамовича в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Page Six.

Сам Абрамович требует от актрисы заплатить $3 тысячи, но Бекинсейл отказывается это делать, ссылаясь на пережитое на сеансе массажа насилие. Актриса и специалист успели встретиться два раза из запланированных трех.

По словам Бекинсейл, на второй встрече Абрамович якобы напал на нее и стал домогаться. Обвинения Абрамович отрицает: по его словам, он работает только с одетыми клиентами и большая часть сеансов — это растяжка, звуковая терапия и работа с дыханием.

«Кейт не может обсуждать этот вопрос, поскольку его расследует полиция Лос-Анджелеса», — сказал представитель звезды.

Полицейское управление Лос-Анджелеса подтвердило, что сейчас расследование инцидента между Бекинсейл и Абрамовичем находится на ранних стадиях. Никаких обвинений предъявлено не было.

Съемки третьего сезона «Благих знамений» и еще двух экранизаций по мотивам романов знаменитого писателя Нила Геймана были приостановлены из-за того, что писателя обвинили в сексуальных домогательствах.

Ранее Харви Вайнштейн не признал себя виновным по новому обвинению в сексуальном преступлении.

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