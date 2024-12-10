Леонид Агутин раскрыл срок популярности артистов

Заслуженный артист России Леонид Агутин назвал срок популярности молодых артистов. Его цитирует NEWS.ru.

«Вообще, популярность любого молодого артиста, который стал популярным в определенном жанре, в моде определенного времени, длится три-пять лет», — сказал он.

После этого срока, продолжил Агутин, исполнителю нужно удивить публику чем-то новым, не относящимся к причинам его популярности: например, сыграть в кино или сменить жанр. По словам певца, со временем любое актуальное направление начинает казаться «бабушкиным сюртуком».

Это, говорит артист, очень обидно.

«Ты пять лет был звездой уже, и за пять лет ты так наблатыкался делать именно вот это. У тебя это получается лучше всех, а это уже никому не надо», — размышляет он.

Накануне Басков рассказал, что Агутин пел для одной уборщицы на новогоднем корпоративе.

Ранее были названы самые востребованные артисты на новогодние корпоративы.