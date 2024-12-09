Басков вспомнил, как Агутин выступал для уборщицы на Новый год

Певец Николай Басков в программе «Тема» на RU.TV рассказал, что его коллега Леонид Агутин пел для одной уборщицы на новогоднем корпоративе.

Басков объяснил, что во время мероприятия клиент выпил слишком много спиртного и решил уйти с корпоратива. Вместе с собой он забрал всех гостей. В банкетном зале остались только Агутин, уборщица и ведущие – Басков и Арина Шарапова. Несмотря на отсутствие гостей, артист продолжил выступление, так как гонорар ему уже оплатили.

«Я никогда не забуду, как Леня Агутин вышел: он пел, а уборщица полы мыла. Мы с Ариной Шараповой тогда вели это мероприятие, мы сидели и слушали Агутина», — вспомнил Басков.

В июле продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Агутин пользуется максимальным спросом на частных мероприятиях. По его словам, гонорар певца составляет от 1,5 млн рублей до 4 миллионов рублей.

По мнению Дворцова, политическая позиция Агутина повлияет на количество концертов артиста и заработок в ближайшем будущем. Как утверждает шоумен, настоящий патриотизм непременно оценят поклонники.

Ранее названы самые востребованные артисты на новогодние корпоративы.