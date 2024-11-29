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Названы самые востребованные артисты на новогодние корпоративы

Продюсер Лавров: Жуков и Агутин очень востребованы на Новый год

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Пресс-служба ТНТ

Концертный директор и продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru назвал Сергея Жукова и Леонида Агутина одними из самых востребованных артистов на новогодние корпоративы.

По словам Лаврова, также «топ-топовыми» являются Дима Билан, Люся Чеботина и Мари Краймбрери. Он отметил, что в новогодний период у этих артистов очень много работы. Концертный директор добавил, что певец Шура также востребован и берет за выступление 2–2,5 миллиона рублей.

В ноябре Лавров рассказал, что Сергей Жуков поднял гонорар на свои корпоративы с 15 млн 800 тыс. рублей до 21 млн рублей перед Новым годом.

28 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что комик Алексей Щербаков поднял цену на частные мероприятия к Новому году. По данным издания, юморист повысил ценник на 1,5 миллиона рублей. Артист выступает с двумя программами. Первая – это интерактивный стендап до 30 минут, где комик шутит про сотрудников компании на корпоративе. Такое выступление стоит около 2 миллионов рублей. Второй программой является ведение частных мероприятий. Юморист предоставляет свои услуги на четыре часа.

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