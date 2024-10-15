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Экс-ведущий «Доброго утра» рассказал о новой семье

Телеведущий Занозин признался, что женился во второй раз

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Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший ведущий программы «Доброе утро» Павел Занозин признался, что создал новую семью после развода с первой женой Владой. Об этом он рассказал в интервью «Леди Mail».

С первой супругой они прожили вместе 14 лет, в браке у них родилась дочь Кира.

«Два года назад я женился во второй раз, и у моей жены Насти (она тоже спортивный журналист, но пишущий, специализируется на фигурном катании) есть сын от первого брака Миша, он на день младше Киры. Ребята отлично подружились, и мы много времени проводим вместе — у нас счастливая семья, все друг друга очень любят», — рассказал Занозин.

По его словам, у него сложились теплые отношения с ребенком от второй жены. Телеведущий уточнил, что он также общается с родным отцом.

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева до этого призналась, что с трудом решилась на участие в реалити-шоу «Звезды в джунглях». По словам исполнительницы, она внутренне рыдала и ругала себя за то, что «бросила семью, вкусную жизнь и поехала в этот кошмар». Для Зверевой самым непростым на проекте оказалось ожидание следующего дня и испытаний, которые организаторы приготовили участникам.

Ранее сообщалось, что звезда «Великолепного века» мечтает приехать в Россию с семьей.

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