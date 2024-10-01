Автор хита «Дай ему сил», рэпер ST (Александр Степанов) принял участие в концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади. В интервью «Пятому каналу» он заявил, что горд возможностью выступать перед людьми, сделавшими воссоединение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей с РФ возможным.

«Для меня это невероятная честь и гордость — иметь возможность своей музыкой нести смыслы, говорить и обращаться к тем людям, которые сделали это воссоединение возможным, к их семьям, близким», — сказал музыкант.

Он напомнил, что на днях вернулся из поездки по новым территориям, где выступил перед российскими военнослужащими.

Трек «Дай ему сил» ST выпустил зимой 2024 года. Главный герой песни — мужчина, охраняющий границы. В клипе на композицию два основных действующих лица — комбриг Росгвардии, Герой России Сергей Хайрутдинов и президент России Владимир Путин.

30 сентября 2022 года российский лидер подписал вместе с руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении их в состав РФ. До этого в данных регионах прошли референдумы.

В 2024 году в День воссоединения с РФ Путин заявил, что страна шла к этому «через годы и непростые испытания», а жители Донбасса восемь лет жили в невыносимых условиях из-за обстрелов.

Ранее политолог рассказал о важных преобразованиях в новых регионах страны.