Актера сериала «Король и Шут» отпустили после задержания

Актера Евгения Ткачука отпустили после задержания в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщает 78.ru.

Как отмечает издание, в отношении Ткачука составили административный протокол.

15 сентября Ткачука задержали в Пулково. У актера обнаружили курительную трубку и спрятанный сверток с неизвестным веществом. Артист не смог объяснить, что в нем находится. По данным Mash, предположительно, у знаменитости нашли марихуану.

Как отмечало издание, Ткачука проверяли по статье о контрабанде наркотических средств (229.1 УК РФ). В случае подтверждения неправомерных действий, приписанных в статье, актера могли наказать лишением свободы и штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Евгений Ткачук дебютировал в кино в 2004 году в картине «Московская сага». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких проектах, как «Король и Шут», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Повелитель ветра», «Тихий Дон», «Годунов. Продолжение», «Бесы», «Мир! Дружба! Жвачка!».

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