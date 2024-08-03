Сын Дэвида Бекхэма госпитализирован с переломом

Сын экс-футболиста Дэвида Бекхэма и бывшей солистки Spice Girls Виктории Бекхэм Бруклин госпитализирован с переломом. Фото из больницы 25-летний предприниматель опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бруклин рассказал, что сломал плечо и заверил, что о нем заботится супруга — 29-летняя актриса Никола Пельтц.

«Но все в порядке, потому что Никола присмотрит за мной. Люблю тебя, детка!» — написал он.

На фото Бруклин позирует в бейсболке, больничной пижаме и с капельницей.

Накануне рэпер Алексей Долматов (Гуф) рассказал, что перестал заниматься теннисом после серьезного перелома, полученного во время поездки в Китай.

«Я разломал правую руку в щепки и три года ходил с железной конструкцией, чтоб сохранить ее. Я убрал эту железку и два года не мог поднять руку, а сейчас могу. Теннис — лучший вид спорта! Увидимся на корте!» — заявил артист.

Ранее группа Aerosmith завершила гастрольную деятельность из-за повреждения связок у солиста.