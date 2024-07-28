МИД Украины выступил против приезда Хаматовой на Венецианский кинофестиваль

Министерство иностранных дел (МИД) Украины на своей странице в социальной сети X выступило против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале.

«Несмотря на то, что она уехала из России, ее прошлые связи с (президентом России Владимиром. — «Газета.Ru») Путиным вызывают вопросы», — говорится в сообщении.

Также МИД назвал Хаматову «бывшей сторонницей Путина».

«Те, кто помог консолидировать его власть, не должны появляться на красных дорожках», — отметили в украинском министерства.

Чулпан Хаматова снималась в фильме «Тихая жизнь», который представят на кинофестивале в Венеции.

До этого Хаматову уволили из Нового Рижского театра.

Венецианский международный кинофестиваль — старейший международный кинофестиваль мира, основан в 1932 году по инициативе итальянского диктатора Бенито Муссолини, ежегодно проводится на острове Лидо с 1934 года во второй половине года. Главный приз — «Золотой лев». В этом году фестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

Ранее стало известно о карьере Чулпан Хаматовой за рубежом.