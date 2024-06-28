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«Че от халявы отрекаться»: Асмус забрала выданную в самолете пижаму

Актриса Асмус забрала из самолета выданную ей пижаму и ходит в ней дома

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус с дочерью вернулась с отдыха на Бали и призналась, что забрала выданную на обратном рейсе самолета пижаму. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сейчас я уже дома щеголяю в этой пижаме, которую мне в самолете выдали. Че от халявы отрекаться?» — подписала она фото, сделанное в самолете.

Вечером того же дня Асмус вышла на сцену в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре им. Ермоловой. По ее словам, она прилетела из отпуска только ради спектакля, иначе отдыхала бы еще неделю.

Известно, что Асмус снимала номер в отеле Capella Ubud на Бали, который стоит 140 тыс. рублей в сутки. Из номера отеля открывается вид на тропические леса, поскольку он расположен в индонезийских джунглях.

«Шок, просто шок! Я похожее до этого только на картинках видела», — делилась впечатлениями звезда «Интернов».

Ранее сестра Ким Кардашьян развернула самолет из-за тревожности.

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