Президент России Владимир Путин внес изменения в состав совета по культуре и искусству. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что в состав совета будет включен председатель РВИО Владимир Мединский и исключен Владимир Толстой.

Накануне Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства по культуре.

14 мая Путин подписал указ о назначениях на руководящие должности в администрации главы государства. Из документа следовало, что посты советников российского лидера сохранили Антон Кобяков и глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Также аналогичные должности получили на тот момент председатель комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Ямпольская и Игорь Левитин. Александра Левицкая и Владимир Толстой, в свою очередь, лишились данных постов.

В конце марта Мединский заявил, что предложение Минпросвещения РФ исключить обществознание из программы для учащихся 6-8-х классов не повлечет за собой сокращение знаний по этому предмету.

Ранее Мединский объяснил, почему в школе увеличилось число уроков истории.