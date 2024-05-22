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Путин внес изменения в состав совета по культуре и искусству

Путин включил Мединского в состав совета по культуре и искусству

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин внес изменения в состав совета по культуре и искусству. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что в состав совета будет включен председатель РВИО Владимир Мединский и исключен Владимир Толстой.

Накануне Путин освободил Владимира Толстого от должности советника главы государства по культуре.

14 мая Путин подписал указ о назначениях на руководящие должности в администрации главы государства. Из документа следовало, что посты советников российского лидера сохранили Антон Кобяков и глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Также аналогичные должности получили на тот момент председатель комитета Государственной думы РФ по культуре Елена Ямпольская и Игорь Левитин. Александра Левицкая и Владимир Толстой, в свою очередь, лишились данных постов.

В конце марта Мединский заявил, что предложение Минпросвещения РФ исключить обществознание из программы для учащихся 6-8-х классов не повлечет за собой сокращение знаний по этому предмету.

Ранее Мединский объяснил, почему в школе увеличилось число уроков истории.

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