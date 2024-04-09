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Мария Кожевникова заявила, что может стать «так себе» свекровью

Актриса Кожевникова заявила, что может стать не лучшей свекровью

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mkozhevnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Кожевникова призналась в беседе с lady.mail.ru, что, скорее всего, не станет лучшей свекровью для своих невесток.

По словам Кожевниковой, ей хотелось бы быть хорошей свекровью, однако муж утверждает, что она будет «так себе». Артистка уточнила, что ее отношение к невесткам будет также зависеть от их характера и поведения. Если она увидит счастье в глазах сыновей, то будет «на руках носить» девушек.

Кожевникова рассказала, что ее старший сын с первого класса сдружился с девочкой по имени Вероника.

«Такая девочка хорошая: Ваня, как истинный спортсмен, бывает забывчивый, а Вероника, хоть и сама маленькая, постоянно напоминает ему, чтобы форму на тренировку не забыл взять или перекусить после занятий. Я ее просто обожаю! Приведет такую невесту — буду только рада», — заявила актриса.

Кожевникова растит четверых сыновей вместе с бизнесменом Евгением Васильевым: десятилетнего Ивана, девятилетнего Максима, шестилетнего Василия и восьмимесячного мальчика, имя которого они пока не раскрывают.

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