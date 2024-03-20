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Продюсер «Жванецкого» объяснил, почему Кологривого убрали из афиши

Продюсер Гришковец: Кологривого убрали из афиши «Жванецкого» за нарушение этики

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Креативный продюсер гала-концерта «Жванецкий» Евгений Гришковец признался, что выступление актера Никиты Кологривого на мероприятии отменили за три недели до пьяного дебоша в Новосибирске. Его слова передает издание «Подъем».

«Я отменил его участие сразу же после его интервью, где он сказал, кто такой Смоктуновский и кто такой Александр Абдулов. После этого я потребовал, чтобы его не было в проекте», — отметил Гришковец.

По словам продюсера, звезда «Слова пацана» нарушил профессиональную этику своими высказываниями и настроил организаторов против себя. Случившееся в Новосибирске, заявил Гришковец, лишь подтвердило его опасения по поводу актера.

Напомним, что в январе Никита Кологривый раскритиковал актеров без образования, в том числе Сашу Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав того «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

Накануне стало известно, что артист «очень сильно хулиганил» в ночь на 19 марта в ресторане Новосибирска. Он был сильно пьян, нападал на работников ресторана и приставал к сотрудницам заведения. Одну из официанток актер пытался склонить к близости. После того как девушка оказала сопротивление, Кологривый укусил ее за ногу. Затем актер начал заламывать официантке руки. Сейчас полиция проводит проверку инцидента, а актера задержали для допроса.

Ранее депутат горсовета Новосибирска Антонов посоветовал Кологривому поехать на СВО.

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