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Рене Зеллвегер снова сыграет Бриджит Джонс

Актриса Зеллвегер в четвертый раз вернется к роли Бриджит Джонс

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imdb.com

Актриса Рене Зеллвегер снова сыграет журналистку Бриджит Джонс в четвертом фильме о героине. Об этом сообщает Independent.

Съемки новой «Бриджит Джонс» начнутся в мае, через 23 года после выхода первой из серии романтических комедий.

Предположительно, к своим ролям также вернутся Колин Ферт и Хью Грант.

В основу сюжета ляжет книга Хелен Филдинг «Бриджит Джонс: Без ума от парня», вышедшая в 2013 году и рассказывающая о героине, в 51 год воспитывающей двоих детей в одиночку и исследующей мир онлайн-знакомств.

«Бриджит вернулась и готова покорять Лондон. Зеллвегер рада вернуться к роли, ведь она так любит свою героиню», — рассказал инсайдер.

Предыдущий фильм франшизы, «Бриджит Джонс 3» о попытках главной героини стать матерью, вышел восемь лет назад.

В апреле 2023 года Тони Коллетт призналась, что должна была сыграть в «Дневнике Бриджет Джонс» вместо Рене Зеллвегер.

Ранее в России объявили о начале кастинга на шоу рок-музыкантов.

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