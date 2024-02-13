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Блиновская расплакалась на заседании суда

Блиновская расплакалась в суде и попросила отпустить ее к детям в Год семьи

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская расплакалась на заседании суда, когда просила освободить ее из СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский городской суд оставил блогершу в СИЗО, отклонив ее апелляционную жалобу. Блиновская заявила, что должна быть с детьми в Год семьи. Она напомнила, что у нее четверо детей, а младшей дочери всего три года. По словам блогерши, дочь и сыновья сильно переживают из-за ее ареста и начали болеть.

«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей... Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим... Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», — отметила блогерша.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

22 января Блиновскую увезли в следственный изолятор №6 «Печатники». Первоначально по делу о неуплате налогов на сумму в 918 млн руб. блогерше назначили домашний арест. Ей запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью.

Председатель ОНК Москвы Георгий Волков сообщил, что Блиновскую перевели в четырехместную камеру, где теперь у женщины есть две соседки. Каких-либо жалоб на условия Блиновская не направляла.

13 февраля стало известно, что Следственный комитет планирует в марте закончить предварительное расследование уголовного дела в отношении Блиновской.

Ранее стало известно, что муж Блиновской закрывает свои фирмы.

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