Бекмамбетов снимет голливудскую звезду в новом фильме

Голливудская звезда Крис Пратт снимется в новом фантастическом триллере режиссера Тимура Бекмамбетова («Ночной дозор», «Бен-Гур»). Об этом сообщает Deadline.

Научно-фантастический триллер «Милосердие» Бекмамбетов начнет снимать уже весной.

По сюжету детектива обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать собственную невиновность. Действие «Милосердия» развивается в недалеком будущем.

Продюсером картины стал, в частности, получивший накануне номинацию на «Оскар» Чарльз Ровен.

Картина Бекмамбетова станет первой в линейке проектов Amazon MGM Studios, которые пойдут в кинотеатральный прокат.

Пратт снимался у Бекмамбетова в фильме «Особо опасен» (2008) — голливудском дебюте кинематографиста.

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