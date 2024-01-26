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Бекмамбетов снимет голливудскую звезду в новом фильме

Актер Крис Пратт снимется в новом фантастическом триллере Бекмамбетова

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Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP

Голливудская звезда Крис Пратт снимется в новом фантастическом триллере режиссера Тимура Бекмамбетова («Ночной дозор», «Бен-Гур»). Об этом сообщает Deadline.

Научно-фантастический триллер «Милосердие» Бекмамбетов начнет снимать уже весной.

По сюжету детектива обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать собственную невиновность. Действие «Милосердия» развивается в недалеком будущем.

Продюсером картины стал, в частности, получивший накануне номинацию на «Оскар» Чарльз Ровен.

Картина Бекмамбетова станет первой в линейке проектов Amazon MGM Studios, которые пойдут в кинотеатральный прокат.

Пратт снимался у Бекмамбетова в фильме «Особо опасен» (2008) — голливудском дебюте кинематографиста.

Накануне министерство иностранных дел (МИД) Сербии ответило на претензии украинского внешнеполитического ведомства к сербскому и российскому актеру Милошу Биковичу, снимающемуся в третьем сезоне сериала «Белый лотос».

Ранее имя Владимира Машкова присвоили театру.

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