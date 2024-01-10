Рэпер Vacio ответил на обвинения в пропаганде ЛГБТ* после вечеринки Ивлеевой

Рэпер Николай Васильев (Vacio) опроверг в Telegram-канале, что является представителем сообщества ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Васильев заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ и не пропагандировал их. Артиста обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений после того, как он появился на вечеринке блогерши Насти Ивлеевой только в одном носке, закрывавшем его пах. Певец уточнил, что, «наверное, перегнул».

«Признаюсь, в тот момент в погоне за хайпом и драйвом в толпе, из которой мне хотелось выделиться больше остальных, я переоценил свои возможности и не подумал о том, как это может быть интерпретировано публикой», — заявил Vacio.

Васильев уточнил, что не является распутным человеком, который может показаться на первый взгляд. Он заявил, что является не просто рэпером, а профессиональным музыкантом, окончившим джазовое училище, 6 классов гитары и 6 классов фортепиано.

«Я — автор, который сам пишет музыку и тексты для своих песен. Когда я принял решение изменить свою жизнь, я также сменил и вектор своего творчества, в котором теперь пропагандирую здоровый образ жизни, пытаясь донести до аудитории, что алкоголь и наркотики — зло. Изо дня в день я иду к своей цели — стать лучше, чем я могу быть», — отметил музыкант.

В конце декабря 2023 года суд признал Vacio виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Ему дали 15 суток административного ареста и оштрафовали на 200 тыс. рублей. Он обжаловал это решение. Однако 6 января его снова арестовали на 10 суток.

Ранее Хамовнический суд Москвы вернул иск на миллиард рублей к Ивлеевой.