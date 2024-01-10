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Представитель режиссера Александра Митты рассказал о его состоянии после инсульта

Помощник Александра Митты Иванов: состояние режиссера после инсульта улучшилось

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Народный артист России, режиссер Александр Митта, который перенес инсульт и ряд других заболеваний, чувствует себя лучше. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал его помощник Геннадий Иванов.

«Его сын заявил, что Александру Наумовичу уже лучше. Его скоро выпишут. Я к нему в ближайшее время поеду», — сказал представитель режиссера.

В середине ноября у Александра Митты диагностировали инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. За день до этого врачи диагностировали у режиссера пневмонию. 18 ноября Митту перевели из реанимации в палату неврологического отделения.

23 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что у госпитализированного 90-летнего артиста резко ухудшилось самочувствие, позже его перевели в реанимацию. 12 декабря режиссера перевели в обычную палату.

Александр Митта является режиссером фильмов: «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», сериала «Граница. Таежный роман» и других картин.

Ранее сообщалось, что Александру Митте требуется круглосуточный уход после инсульта.

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