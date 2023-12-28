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Киркорова заметили у клиники на фоне слухов о «загноении ягодиц»

Shot: после слухов о «загноении ягодиц» певца Киркорова заметили у клиники

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Народного артиста России Филиппа Киркорова заметили выходящим из клиники в центре Москвы на фоне слухов о «загноении ягодиц». Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

За несколько недель до «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой, стало известно сейчас, артиста видели у клиники на Пресне. Он, утверждают очевидцы, медленно шел к своей машине.

По данным издания, в в это время в медцентре прием проводил пластический хирург с 41-летним стажем Рауф Гайнуллин, владеющий методиками интимной пластики и глютеопластикой (пластика ягодиц).

Кроме того, напоминает Life, в сеть слили аудиосообщение якобы бывшей медсестры клиники Тимура Хайдарова, в котором она рассказывает, что после установки имплантатов Хайдаровым у Киркорова могло начаться «загноение» в области ягодиц.

При этом супруга Хайдарова назвала слухи ложными и указала на то, что певец продолжает сотрудничать с хирургом.

Накануне Киркорова убрали из списка актеров фильма «Самоирония судьбы» (2022) в описании на канале Premier.

Ранее стала известна причина блокировки сайта Киркорова.

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