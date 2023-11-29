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Невестка Валерии рассказала о своих косметических процедурах

Невестка Валерии Шульгина сделала игольчатый лифтинг

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lianashulginaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невестка Валерии, блогерша Лиана Шульгина рассказала в Telegram-канале, что сделала новую косметическую процедуру.

Шульгина сделала игольчатый RF-лифтинг. Во время этой процедуры в кожу вводятся мельчайшие иглы, которые испускают радиочастотные волны. Это должно стимулировать выработку коллагена и эластина, а также укреплять и подтягивать кожу.

25-летняя Шульгина объяснила, что ей необходима подобная процедура, так как у нее ярко выраженные кольца Венеры на шее. Они представляют собой поперечные складки или заломы на шее, появляющиеся в силу ряда физиологических особенностей еще в юном возрасте, и становятся виднее со временем.

Шульгина заявила, что собирается делать эту процедуру раз в две недели.

«После игольчатого RF прокалываем биоревитализацию. Это такие укольчики, инъекции. От них остаются мелкие пупырышки, которые увлажняют кожу, питают ее и делают более упругой», — рассказала блогерша.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на блогерше Лиане Волковой 28 августа 2020 года. 1 января 2021 года у пары родилась дочь. Девочку назвали Селин.

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